Stelling | Met Koningsdag blijf ik thuis

JOUW MENING Stelling | De koning heeft meer privacy nodig op zijn landgoed dan een ander

23 april De voornaamste reden om het Kroondomein elk jaar drie maanden op slot te doen, blijkt nu toch ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de koning te zijn. Dit stelt landbouwminister Carola Schouten in haar antwoord op Kamervragen. Er gaat uitgesmeerd over vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie naar het Kroondomein, maar vanwege de persoonlijke levenssfeer is afgeweken van de verplichting om het gebied 358 dagen per jaar open te stellen voor publiek.