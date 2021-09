Stelling | Miljoenen voor de Oranjes is weggegooid geld

Gastschrijvers Hoe een Française een nuchtere Hollander transfor­meert

16 september Op de weg terug van een fietstocht zie ik in een dal in Frankrijk het lieflijke dorpje Frans. Ik wil foto’s van dat oude kerkje. Maar in het dorp word ik zo gegrepen door het idyllische beeld van een bruggetje dat de kerk uit beeld is. De houten leuningen onder de bloemen en achter het bruggetje een wit stadhuis dat feestelijk schittert in de zon. Hier maak ik foto’s van.