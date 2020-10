Stelling | Minister Grapperhaus moet ingrijpen bij massale kerkdiensten

Jouw meningDe massaal bezochte kerkdiensten in Staphorst stuiten op veel weerstand, zowel in de samenleving als in de lokale politiek. De Hersteld Hervormde Kerk verwelkomde gisteren 600 gelovigen per dienst. De huidige regels worden daarmee niet overtreden. Minister Ferd Grapperhaus gaat vandaag in gesprek met de belangenorganisatie van kerken. Albert Bouwman, scriba van de kerk in Staphorst, stelde eerder dat er een goede afzuiging in het gebouw is en dat iedereen op ruime afstand van elkaar zit.