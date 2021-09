Stelling | Naturisten hebben recht op een afgeschermde recreatieplek

Niet-gevaccineerden

De stelling van gisteren was: Logisch dat niet-gevaccineerde meer betaalt voor theaterbezoek. Van de 2224 stemmen gingen er 57 procent naar de optie Nee, dit is ongelijke behandeling. Een percentage van 42 procent kiest voor het tegenovergestelde: Ja, want het is een keuze om je wel of niet te laten vaccineren.