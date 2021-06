Stelling | Nederland gaf een slecht voorbeeld door kinderen als middel te gebruiken in strijd tegen corona

Huisdieren

De vorige stelling was: Huisdieren thuis in een kooi of hok houden moet gewoon kunnen. Meer dan de helft (56 procent) van 2434 stemmers is het hier grondig mee eens. Een percentage van 31 procent vindt wel dat er afspraken moeten komen over de omstandigheden van dieren thuis. Tien procent is van mening dat konijn en parkiet niet in hok of kooi gehouden mogen worden.