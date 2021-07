Stelling | Nederlandse horeca moet alleen volledig gevaccineerden toe gaan laten

JOUW MENING Stelling | Stappen is niet veilig, stop er voorlopig mee

6 juli Het coronatestsysteem in het uitgaansleven blijkt niet waterdicht. In Enschede liepen 180 feestgangers corona op. En in Amsterdam was een negatieve coronatest tóch positief. In Enschede zouden ongeteste jongeren gebruikt gemaakt hebben van QR-codes van anderen om de discotheek binnen te komen.