Stelling | Net als in Duitsland moeten hier ook de snelheidsboetes verdubbeld worden

Gastschrijvers ‘Ik heb een andere zoon gekregen’

9 oktober Net als iedereen breng ik wel eens oud papier naar de container, zo ook op een zaterdag in december. Ik had deze keer alleen maar lp-hoezen om te dumpen en dat viel een man van circa veertig jaar op en de vraag was dan ook: waar ben je met die lp’s gebleven? O, die heb ik voor mijn kunst gebruikt, moet je een doos met lp’s? Dan moet u maar achter mij aanrijden. Dat was niet aan dovemans oren gezegd.