Stelling | Olympische atleten krijgen terecht voorrang bij het vaccineren

Heeft Rutte het verbruid? 'Aanblijven na zóveel leugens en bedrog is werkelijk ongehoord'

8 april Heeft premier Rutte het voor u verbruid? vroeg de Stentor aan lezers na Rutte's leugen over CDA’er Pieter Omtzigt. Is het vertrouwen in Rutte onherstelbaar beschadigd? Of kan hij door als premier in een volgend kabinet?