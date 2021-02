Stelling | Ondanks de druk om te versoepelen moeten burgemeesters hun rug recht houden en handhaven

De afgelopen dagen was het in veel parken bomvol, zoals in het Vondelpark in Amsterdam, Park Sonsbeek in Arnhem en het Kronenburgerpark in Nijmegen. ,,Ik begrijp heel goed dat na elf maanden het draagvlak voor de coronamaatregelen minder is geworden. Elke maatregel begint sleets te raken. Straffen en handhaven gaan we niet meer 100 procent volhouden”, stelt Bruls.