Stelling | Ondernemers moeten personeel kunnen verplichten tot een coronaprik

column Gezand­straal­de lijven en sixpacks waar je bang van wordt: is dát reality-tv?

7:00 Stel nou dat… we interviews opnemen in de sauna? Snelle in het stoombad en Irene Moors in de jacuzzi. Vertellen over de derriedouche. Amalia duikt in het dompelbad. Daar komt blauw bloed vandaan! Rutte liegt een eindje weg over politiek en we trekken Martin Gaus van stal om nog wat uitleg over dieren te geven. Freek Vonk is te afgetraind.