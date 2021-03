Stelling | Ongeacht leeftijd moet iedereen in groepsverband op 1,5 meter buiten kunnen sporten

Jouw mening Stelling | Als de terrassen volgende week opengaan, ga ik er direct naartoe

25 februari De grens voor duizenden horecaondernemers is bereikt. Als het kabinet niet snel met perspectief of een goede regeling komt, openen ze op 2 maart de terrassen. De ondernemers vinden dat de grens is bereikt en dat het besluit van het kabinet om de zaken nog langer dicht te houden niet langer houdbaar is.