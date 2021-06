Stelling | Ook peuters van niet-werkende ouders moeten betaalbare kinderopvang krijgen

JOUW MENING Stelling | De organisa­tie had de Deventer Boeken­markt niet nu al moeten afblazen

7 juni De Deventer Boekenmarkt gaat ook dit jaar niet door, zo is vandaag duidelijk geworden. Volgens de organisatie is het aantal mensen dat op het boekenfestijn afkomt, niet te beheersen en is het dus onverantwoord om het populaire evenement te houden.