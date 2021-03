Stelling | Politici moeten in quarantaine als ze in de buurt van iemand met corona zijn geweest

JOUW MENINGHet Binnenhof had de afgelopen week te maken met twee coronabesmettingen. Nadat eerst bleek dat Staatssecretaris Mona Keizer het virus had opgelopen, bleek gisteren Kasja Ollongren ook besmet nadat zij zich preventief had laten testen.

Ondanks de besmettingen gingen de bewindsvoerders niet in quarantaine, want zo zeggen ze zelf: omdat ze zich aan de maatregelen hebben gehouden is dat volgens het RIVM niet nodig. Sterker nog, de nieuwe verkenners van het kabinet gaan wederom met alle fractieleiders in gesprek omdat 'je elkaar in de ogen moet kunnen kijken’.

Ondertussen werken veel Nederlanders al een jaar thuis en hebben er ook al veel in quarantaine gezeten in afwachting op een testuitslag. Moet het kabinet nu niet een voorbeeld geven door ook in quarantaine te gaan? Onze stelling is vandaag dan ook:

Ik twijfel hierover Politici moeten in quarantaine als ze in de buurt van iemand met corona zijn geweest Eens, ze hebben een voorbeeldfunctie en moeten daarom het goede voorbeeld geven (85%)

Oneens, het is onmogelijk om een land te besturen zonder samen te komen (3%)

Oneens, ze houden zich wel aan de regels van het RIVM (10%)

Ik twijfel hierover (1%)

Op vakantie net zo genieten als voor corona

De proefvakantie naar het Griekse eiland Rhodos is enorm populair. Binnen een dag hadden 25.000 mensen zich aangemeld voor de all-inclussive pakketreis. Toch is de reis niet zomaar een vakantie: de vakantie gaat gepaard met allerlei regels. Zo mogen vakantiegangers het park niet verlaten en moeten ze na afloop in thuisquarantaine.

Het is een proef om te kijken of we straks veilig op zomervakantie kunnen, maar willen de mensen wel op deze manier vakantie vieren? Ruim driekwart van de 1867 stemmers op onze poll ziet dat niet zitten en wil gewoon vakantievieren als voor corona. 6 procent maakt het niet uit, als ze maar op vakantie mogen. De rest twijfelt hier nog over.

Poll Als de zomervakantie er net zo uitziet als de proefvakantie naar Rhodos dan sla ik over Eens, als ik op vakantie ga dan wil ik er ook van genieten zoals voor het coronatijdperk (76%)

Oneens, als ik maar op vakantie kan. Dat is het belangrijkste voor mij (6%)

Ik twijfel nog, ik wil wel op vakantie maar als ik mij aan heel veel regels moet houden vind ik dat niet heel prettig (18%)

