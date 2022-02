Stelling | Russische sporters mogen niet meer meedoen aan interlands

OPINIE Vraag van de week | Mondkapje in bus en trein?

De mondkapjesplicht in de supermarkt en veel andere publieke ruimten is vervallen. Alleen in het openbaar vervoer is het nog verplicht. De ergernis over het verplicht dragen van mondkapjes in de trein, bus, tram en metro neemt toe onder het ov-personeel.

10:09