Stelling | Sluit de scholen tijdelijk in strijd tegen corona

Column Renske verwondert zich: mag de prins Sneeuwwit­je tegenwoor­dig nog wel kussen?

Stel nou dat we vaker rebelse dames uitbeelden. Ik was deze week in de Efteling. Magisch, gelukkiger krijg je me niet. Ik tokkelde rond in Carnaval Festival. Ik hoop van harte dat u het deuntje nu niet in uw hoofd krijgt.

10:02