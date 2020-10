Stelling: Socialmediabedrijven moeten drastisch ingrijpen om het aantal complottheorieën de kop in te drukken

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sloeg vorige week al alarm over de toenemende bedreiging van politici en journalisten. Oorzaak is een groep mensen die de wetenschap, overheid en traditionele media al langer wantrouwen en hun denkbeelden baseren op complottheorieën, die zich sinds de uitbraak van corona vooral online sneller verspreiden dan normaal.

Ook programmamaker Arjen Lubach, besteedde in zijn programma Zondag met Lubach aandacht aan dit fenomeen. In een veelbekeken filmpje laat hij zien hoe het wantrouwen richting de overheid en media onder een bepaalde groep groeit Hij stelt dat mensen op social media steeds verder in een eigen parallelle werkelijkheid worden gezogen, de fabeltjesfuik noemt hij dat. Hoe langer mensen in deze fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze eerst niet hadden.

Het probleem zit hem volgens de programmamaker in de algoritmes van de social media. ,In die fabeltjesfuik heeft iedereen het idee dat hij helemaal zelf kiest welk filmpje hij gaat kijken. Mensen denken dus dat ze onderzoek aan het doen zijn als ze op YouTube zitten rond te klikken op video’s die een algoritme ze voorschotelt. Ze zitten in een nauwer tunneltje, maar hebben het gevoel dat ze zich juist heel breed oriënteren. Hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze nog niet hadden.”

Om dit tegen te gaan zijn socialmediakanalen gaan censureren, maar dat heeft veel voeten in de aarde. Want wat is nu echt een complottheorie en wat is kritiek. En hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Om dit probleem tegen te gaan is er eigenlijk maar één oplossing. De socialmediabedrijven moeten hun algoritmes aanpassen, zodat dit soort filmpjes minder zichtbaar zijn. Daarom is onze stelling vandaag:

Poll Socialmediabedrijven moeten drastisch ingrijpen om het aantal complottheorieën de kop in te drukken Het gaat te ver dat door dit soort filmpjes mensen bedreigd worden

Mensen moeten zelf kritisch genoeg zijn om dit niet serieus te nemen

Socialmediabedrijven moeten drastisch ingrijpen om het aantal complottheorieën de kop in te drukken Het gaat te ver dat door dit soort filmpjes mensen bedreigd worden (80%)

Mensen moeten zelf kritisch genoeg zijn om dit niet serieus te nemen (16%)

Laat die mensen lekker in hun waan (4%)

De natuur is groot genoeg, ik ga dit weekend genieten van het herfstweer in het bos

Voordat het weekend begon, verwachtten Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap & Kasteelen topdrukte in de natuurgebieden. Door de aangescherpte coronamaatregelen, de herfstvakantie en het mooie herfstweer werd gedacht dat veel mensen naar buiten zouden willen. En dat bleek het afgelopen weekend ook.

Ook op onze stelling gaven veel mensen aan dat ze wel naar buiten gingen. Bijna de helft van de 3.501 stemmers zei wel te gaan, maar drukke plekken te vermijden. 5 procent gaf aan dat ze het niet uitmaakten of de plaatsen druk of niet waren. 27 procent van de stemmers gaf aan dat ze sowieso al andere plannen hadden. Een vijfde liet weten juist vanwege de drukte niet te gaan.

Poll Ik ga dit weekend genieten van het herfstweer in het bos Nee, dat was ik sowieso niet van plan (27%)

Nee, vanwege de drukte ga ik niet (19%)

Ja, maar ik vermijd drukke plekken (49%)

Ja, ik ga gewoon. Ook naar drukke plekken (5%)