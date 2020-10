Stelling | Sport is ons lichtpuntje in de duisternis nu we zelf het veld niet meer op mogen

Poll & Infographic Hoe de Noordoost­pol­der het epicentrum van de grote Polenho­tels werd: ‘Vanuit hele land interesse’

11 oktober De grote opvanglocaties voor arbeidsmigranten schieten als paddenstoelen uit de grond in de Noordoostpolder. Na Marknesse en Luttelgeest lijkt in Ens het derde grote migrantenhotel van 300 inwoners in de gemeente te komen. In geen andere gemeente in het land zijn zoveel locaties met appartementen voor twee personen. ,,We hebben de arbeidsmigranten nodig.”