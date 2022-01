Stelling | Stop de subsidie op zonnepanelen

column Wat als Johnny de Mol Jolanda de Mol heette?

Stel nou dat Johnny de Mol een vrouw was geweest? Ik ga even door op de column van gisteren. Als u die niet gelezen heeft: ik filosofeerde over dat we meiden en jongens een andere opvoeding zouden kunnen geven. In plaats van meisjes te sommeren 'zich te beschermen' en 'op te letten' en 'leuk te doen', de heren vertellen dat ze een slappe zak hooi zijn als ze met hun (typ)tengels dames een ongemakkelijk gevoel geven.

