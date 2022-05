Stelling | Stop helemaal met rondrit kampioenen op een kar

Ongelukken met karren die door tractors getrokken worden – niet zelden kampioensteams van sportclubs - leidden ertoe dat op 7 april 2005 het Reglement verkeersregels en verkeerstekens werd aangepast. Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.