Stelling | Superrijken moeten veel meer belasting betalen

Lezersreacties Lezers over beveiligingscamera’s: ‘Waarom zouden de Chinezen onze parkeer­plek­ken bespione­ren?’

Door sommige lezers wordt sceptisch gereageerd op het bericht dat er in twaalf gemeenten in deze regio’s camera’s hangen van Chinese makelij, die mogelijk voor spionage gebruikt zouden kunnen worden. ‘Wat een onzin, áls het al zo zou zijn, denk je nou echt dat China of eender welke andere grootmacht ook het ook maar íets interesseert wat wij in ons kleine kikkerlandje uitspoken?’, schrijft Jan Ton.

22 februari