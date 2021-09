Stelling | Talkshows zaaien verdeeldheid met hun items over de coronapas

LEZERSREACTIE ‘Afsluiten maakt Kroondo­mein een rijker gebied’

18 september Wij wandelen veel; de Veluwe is ons goed bekend. Of beheer in handen is van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Kroon of een individu maakt voor de natuurgebieden een verschil. Door verschil van aanplant, afschot en omheining zijn de gebieden makkelijk herkenbaar en gevarieerd. Die verschillen vergroten het totale potentieel aan kansen voor leven, vergroten de variatie aan soorten en de aantrekkelijkheid van het grotere geheel.