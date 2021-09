Stelling | Uitgaan tot 00.00 bevalt prima

Gastschrijvers Wie kleddert dát nou op een muur?

24 september Afgelopen voorjaar hebben onbekenden de muur van het parkeerterrein van het voormalige postkantoor aan de Diepenveenseweg in Deventer opgefleurd met de tekst: COGNITIEVE DISSONANTIE. Ze hebben niet in een opwelling gedacht: ‘Kom laten we ‘ns even die éénentwintig letters in die volgorde op die muur kledderen.’