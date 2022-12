Stelling | Veluwse Vakantieparken die geen toeristische functie (meer) hebben moeten woonwijken worden

JOUW MENINGGemeente Putten voelt er niks voor om bungalowpark Maheki te veranderen in een woonwijk. Dat in tegenstelling tot Harderwijk en Ermelo. In Harderwijk worden vier vakantieparken omgevormd tot woonwijken, Ermelo volgt dit voorbeeld en maakt de komende jaren veertien voormalige recreatieterreinen geschikt voor wonen.