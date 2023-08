Stelling | Verhoog het minimumloon naar 16 euro per uur

lezersreacties Lezers over verhaal van ouder echtpaar dat huis uit moet door actie van buurman: ‘Mensen gunnen elkaar niets meer’

AOW’ers Gerard Casius (83) en Margriet de Haan (70) moeten als er niks gebeurt dit najaar hun huis uit. Hun buurman diende een handhavingsverzoek in tegen het echtpaar omdat ze tegen zijn plannen zijn. Wat het paar niet wist is dat ze illegaal op een industrieterrein in IJsselmuiden wonen. Dit zorgt voor veel verdeeldheid onder de lezers. ‘Het samenlevingsgevoel is heel ver weg!’