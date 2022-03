Stelling | Verplicht mensen te gaan stemmen

In sommige landen zoals België, Luxemburg, Griekenland, Australië en Thailand geldt een opkomstplicht of stemplicht. Nederland voerde de opkomstplicht in 1917 in omdat mensen niet gewend waren te stemmen. In 1970 is de plicht afgeschaft omdat een groot percentage zijn stem netjes uitbracht. Maar sinds de afschaffing is de opkomst sterk gedaald. Moeten we de opkomstplicht misschien weer invoeren?