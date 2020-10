Stelling | Volgeboekte restaurants, logisch dat we vanavond massaal uiteten gaan

Om 22.00 uur vanavond gaan de nieuwe corona-maatregelen in en belanden we in een gedeeltelijke lockdown. Eén van de strengere regels is dat de horeca dan opnieuw op slot moet. En dus is het vanavond voorlopig voor het laatst mogelijk om uiteten te gaan.

Na de persconferentie van gisteravond, loopt het aantal reserveringen bij restaurants in rap tempo op. Een restaurant in Kampen dat normaal gesproken op dinsdag gesloten is, gaat vandaag juist wel open. Onder het mom van ‘nu kan het nog’ eten mensen vanavond massaal buiten de deur. Wat vind jij daarvan?

Logisch dat mensen de - voorlopig - laatste kans pakken en uiteten gaan Ja, ik ga zelf ook uiteten (9%)

Ja, maar ik blijf zelf wel thuis (21%)

Dat moet iedereen zelf weten (18%)

Nee, dit slaat nergens op (52%)

Stoppen met werken?

Wat zou je doen met 10 miljoen? Dikke kans dat je daar weleens over hebt gefantaseerd. Voor Tamara Straatman (37) bleef het niet bij een droom. Drie jaar geleden won ze de jackpot en werd in één klap multimiljonair. Maar minder werken - ho maar. In de stelling van gisteren vroegen we wat jij zou doen.

En die meningen zijn goed verdeeld. De meeste mensen (41%) zou in dat geval minder willen werken, terwijl 23% helemaal zou stoppen. Een kwart (25%) kiest er ook voor om te stoppen, maar wel om vervolgens vrijwilligerswerk te gaan doen. De rest (11%) wil - net als Tamara - blijven werken zoals daarvoor.

De jackpot van 10 miljoen euro winnen? Ik zou stoppen met werken! Ja, al die vrije tijd lijkt me heerlijk (23%)

Ja, maar dan wil ik wel vrijwilligerswerk gaan doen (25%)

Nee, maar ik zal wel minder uur willen werken (41%)

Nee, ik houd van mijn werk (11%)