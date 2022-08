Stelling | Volkomen terecht dat het NS-personeel staakt

JOUW MENING Stelling | Als gemeenten de vlag niet weghalen dan is het goed dat burgers dat zelf doen

Een Twellonaar was de omgekeerde vlaggen in zijn gemeente zo zat, dat hij besloot ze zelf weg te gaan halen. Hij kwam tot zijn actie nadat de door de gemeente genoemde uiterlijke termijn voor vrijwillige verwijdering per 1 augustus verstreken was en er niks gebeurde.

12 augustus