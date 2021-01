Stelling | Vuurwerkverenigingen met lokale shows is een goed idee

Voorrang ziekenhuispersoneel

Op Oudjaarsdag was de stelling ‘Ziekenhuispersoneel moet als eerste het vaccin krijgen’, naar aanleiding van een pleidooi van Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Inmiddels is die wens werkelijkheid geworden. Het pleidooi werd ondersteund door 88% van de ruim 3500 deelnemers aan de poll. De andere opties werden door een minderheid gekozen: Nee, eerst medisch personeel van verpleeghuizen (wat het plan was) (5%), Nee, laten we de kwetsbare (mobiele) 60-plussers eerst doen (4%) en Nee, laten we de vaccins die we krijgen gelijk verdelen over álle leeftijdsgroepen en beroepen (3%).