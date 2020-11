Stelling | We moeten massaal kleinschalige jongerenfeesten houden tijdens oud en nieuw

Plan in de maak hoe om te gaan met edelherten in Flevoland

20 november De provincie Flevoland kan door het huidige beleid nog niets doen tegen de in het wild rondlopende edelherten, bij Biddinghuizen en Zeewolde. Wel zal er een faunabeheerplan komen, maar het gaat nog wel even duren voordat dat gereed is en er bijvoorbeeld aan afschot kan worden gedacht.