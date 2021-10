Stelling | We zijn beter af zonder de wolf

column Renske geniet van James Bond, lekker offline de wereld redden zonder poeha

8 oktober Stel nou dat we allemaal een beetje meer zoals James Bond doen. Eergisteravond zat ik met mijn vader in de bioscoop. No time to die, ik hoop dat mijn oudeheer dat ook goed in zijn oren knoopt. In de zaal ruikt het naar popcorn.