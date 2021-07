Stelling | Weer boerenprotesten? Ik geef ze groot gelijk

Benzineprijzen

De vorige stelling was Het is juist goed dat de benzineprijzen nu heel hoog zijn in Nederland. Een ruime meerderheid van 54 procent is het niet eens met die stelling. Omdat vervoer belangrijk is om de economie te stimuleren. Nog eens 28 procent vindt het niet wenselijk omdat mensen nu over de grens gaan tanken. Slechts 5 procent is het eens met de stelling omdat de hoge benzineprijs autorijden ontmoedigt. Een percentage van 10 procent vindt de hoge benzineprijs ook oké, maar wel onder het voorbehoud dat het openbaar vervoer dan voordeliger moete worden.