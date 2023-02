Stelling | Zeewolde is een uitstekende plek voor een superkazerne

OPINIE ‘Vernatting verhoogt kans op muggen­plaag en mislukte natuur’

Vernatting van natuurgebieden is niet zo simpel als het lijkt, zeggen ervaringsdeskundigen Frank van Noppen en Laurens Hoevenaren in reactie op het idee van tuinman Jan Overmars om natuurgebieden te verbeteren door vernatting. ‘Ingrijpen in de waterstand van natuurgebied heeft rechtstreeks effect op landbouw, bedrijven en woningen.’

21 januari