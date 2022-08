Stop met het omkeren van jullie nationale vlag

De blauwe ogen van de Oekraïense huisarts Vadim Vus, bij wie ik op bezoek ben, worden groot. We staan op zijn erf, in een piepklein dorpje in Oekraïne, waar de tijd deels stilstond en tegelijkertijd doorsprintte. Stoffige paard -en-wagens, auto’s waarvan ik dacht dat ze niet meer bestonden, maar ook moderne koelkasten, magnetrons, mobiele telefoons en overal wifi. Het is een plattelandsdorp en hij is plattelandsarts, een beetje zoals de vader van Ernst Kuipers in Creil, onze minister van Volksgezondheid.