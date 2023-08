Te lamlendig zijn om je troep in de prullenmand te deponeren: het is te bezopen voor woorden

@ingezonden Dit is het antwoord van de Fietsers­bond op jullie brieven: ‘Senioren moeten vooral blijven fietsen’

Ongelukken, e-bikes, verplichte helmen of niet: de fiets blijft lezers van de Stentor bezighouden. Meerdere lezers stuurden er de afgelopen tijd brieven over in. Dat bleef niet onopgemerkt: de Apeldoornse afdeling van de Fietsersbond reageert.