‘Uiteindelijk vergiftigen we onszelf!’

JOUW MENING Stelling | Bomen moeten zo nodig wijken voor zonnepane­len op woonhuizen

In Apeldoorn zijn er per jaar minstens vijftig aanvragen om bomen te kappen ten behoeve van zonnepanelen. In principe geeft de gemeente in zo’n geval geen snoei- of kapvergunning af omdat Apeldoorn groen wil behouden in woonwijken.