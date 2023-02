Urker kerk breekt met Zwolle over toelating homo's, lezers roeren zich: ‘Verdrietig dit, alleen maar verliezers’

Die vermaning - bedoeld als signaal en niet als opstap naar een kerkscheuring - was voor de Eben-Haëzerkerk uit Urk niet genoeg: zij verbreekt de banden met de kerk in Zwolle. Van de lezers van de Stentor die reageerden, spraken er meerderen hun ongenoegen uit. Ook waren er mensen die het logisch vinden dat een groepering zoals een kerk haar eigen regels heeft.

Grondwet

L. Haak: Op 17 januari is in de grondwet opgenomen het verbod op discriminatie om handicap of seksuele geaardheid. Je mag en kan dus iemand niet weigeren om zijn seksuele voorkeur. Of plaatst deze kerk haar kerkelijke wetten boven de wereldlijke? Anderzijds, wie wil lid zijn van een discriminerende kerkelijke organisatie?