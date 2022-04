Van deze tip kun je na twaalf jaar en een scheiding veel plezier hebben

Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Inschrijfduur

De beslissing om mij in te schrijven heeft ervoor gezorgd dat ik binnen vier weken al een eengezinswoning toegewezen kreeg. Drie slaapkamers, zolder, tuin en ook nog eens in de buurt van mijn huidige woning. Dit had ik niet durven dromen. Perfect gewoon. Geen urgentie (lees 8 weken extra wachten) nodig gehad. Nooit gedacht ooit nog gebruik te maken van de inschrijving bij Woonkeus. Het kan verkeren.

Oproep

Ik wil via dit stukje iedereen boven de achttien jaar oproepen om je in te schrijven voor een platform van sociale huurwoningen. Het is eenmalig een klein bedrag. Geen weggegooid geld. Er is een ruime keuze in verschillende prijscategorieën. Je hebt achtervang. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Het was een klein lichtpuntje in een donkere periode. Dit gun ik iedereen in een zelfde situatie. Dus mijn advies: schrijf je in!