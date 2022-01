‘Van het gas af oké, maar kom met serieus alternatief zonder Groningers in aardbevingsellende te storten’

Terwijl de praatprogramma's op televisie, de politieke kopstukken in Den Haag en Jan Modaal het bij de koffieautomaat over vaccinaties, QR-codes en het aantal omikronbesmettingen hebben, dreigt zich op de achtergrond een drama te voltrekken. De regering wil versneld van het gas.

Druk bezig met vergezichten

Het tekort is nu zo groot dat Groningers in onzekerheid leven; het kabinet maakte onlangs bekend nóg meer gas uit Groningen te halen. Laat de regering Groningers wéér zakken? Families aan de eettafel, tuinders, agrariërs en andere ondernemers zien de rekening stijgen. Terwijl de nieuwe coalitie vol ambitie een klimaatplan voor morgen presenteerde, leek men de problemen van vandaag vergeten. Het kabinet mag Nederlanders niet in de kou laten zitten, omdat men in Den Haag zo druk bezig was met vergezichten. Kennelijk vergaten ze de rest van het land en moeten Groningers nu vrezen voor hun veiligheid.

Quote Tweemaal zoveel gas in Groningen boren is niet alleen onaccepta­bel, het is ook onverant­woord Caroline van der Plas Het is het doel van de coalitiepartijen om voor 2050 afscheid te nemen van gas als energiebron. Een goed streven, zolang direct een haalbaar en realistisch alternatief voorhanden is. Zeker nu Groningers rekenen op het dichtdraaien van de gaskraan, moet de regering op voorhand een plan hebben om niet in de problemen te raken en de burger te laten opdraaien voor haar wensen.

Tweemaal zo veel gas uit Groningen halen, is niet alleen onacceptabel, maar ook onverantwoord. Een kerncentrale is wat BBB betreft onderdeel van de oplossing, maar dan had de bouw liever gisteren dan vandaag moeten beginnen om morgen het verschil te maken. Het is goed dat het nieuwe kabinet inziet dat met het alleen volbouwen van de polder en kustlijn met windmolens geen houdbare strategie is in de energietransitie. Dit hoeft op zich niet een probleem te zijn, als men een direct leverbaar alternatief voorhanden had.

Energierekening zal blijven oplopen

Inmiddels stijgt de energierekening, vallen gasbedrijven om en is het antwoord van de coalitie onder meer een compensatie voor huiseigenaren. Een serieus plan lijkt te ontbreken. De energierekening zal blijven oplopen, en daar is het kabinet verantwoordelijk voor.

Al in 2015 verscheen een Brussels rapport met alternatieven voor de huidige import van Russisch gas. De VS oogt politiek instabieler dan ooit, terwijl de spanningen met Rusland oplopen. België en Duitsland wijzen kernenergie af en kiezen voor bruinkoolmijnen. Wij moeten kiezen voor het Nederlands belang. Zoek naar een direct alternatief om versneld van het gas te gaan zonder Groningers in de aardbevingsellende te storten. Raak mensen die het al financieel moeilijk hebben en ondernemers niet nog harder in hun portemonnee.

Naast Europees koploper te zijn in vergroenen, zou de coalitie er goed aan doen voortrekker te worden in de zoektocht naar nu beschikbare alternatieven om het land niet in de kou te laten staan.

Caroline van der Plas is Tweede Kamerlid voor BoerBurgerBeweging