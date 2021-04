Vandaag breek ik een lans voor Urk

JOUW MENING Stelling | In de buiten­lucht moeten de coronare­gels minder streng zijn

1 april Zodra het zachte lentezonnetje tevoorschijn komt, is de drang om buiten met vrienden af te spreken groot. Dat bleek gisteren wel. Aan de IJssel in Deventer en in Park de Wezenlanden in Zwolle genoten grote groepen jongeren van het prachtige weer. Moeten de coronaregels dan strikt worden gehandhaafd of is er buiten ruimte voor versoepeling?