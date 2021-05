Veranderen van studie, dat voelde als opgeven

Hey Kyra,



Laatst vroeg iemand: ,,En hoe voelt het nu om 18 te zijn?” ,,Twee keer zo slecht als toen ik 9 was”, antwoordde ik. Ik heb niet zozeer een hekel aan ouder worden. Eens in de twaalf maanden de verjaardagsmuts opzetten is nu eenmaal een proces waar je niet onderuit komt. Minder leuke bijkomstigheid van mijn leeftijd is echter het maken van een studiekeuze.