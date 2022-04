Verkrachting als wapen: in wat voor wereld leven wij?

GastschrijversZware voetstappen op de keldertrap. Militairen... een gevoel van intense angst, angst die me de adem beneemt, die me duizelig en misselijk maakt. Ik wil me bewegen, maar mijn lijf is als bevroren. De voetstappen dalen de trap af en komen angstvallig dichtbij. Steeds dichterbij. Mijn hartslag versnelt. Met grof geweld wordt de deur ingetrapt.

Het licht is zo fel dat ik een paar tellen verblind ben. Maar dan tekenen zich langzaam de contouren af van drie mannen. Ze lachen minachtend, woorden, onverstaanbaar, maken zich los uit de duisternis. Ik durf me niet te verroeren en bid dat zij zullen verdwijnen. Maar mijn gebeden worden niet verhoord. Ze scheuren de kleren van mijn lijf en verkrachten mij om de beurt. Ik schreeuw zonder woorden en ik huil zonder tranen als de intense pijn me verscheurd.

Bosnië ontvlucht

Badend in het zweet word ik wakker. Ik hoef maar om me heen te kijken om het zeker te weten. Het was slechts een nachtmerrie. Het is voorbij. De oorlog in de Oekraïne brengt me dertig jaar terug in de tijd toen ik als twintig jarig meisje Bosnië wist te ontvluchten.

Eenmaal in Nederland zonk ik weg in een diepe depressie en leed ik aan PTSS. Maar niets is voor altijd. Ik leerde te voelen wat ik niet durfde te voelen. Leerde mijn angsten te omarmen ondanks alle gevaar. Ik leerde vrienden worden met mijn ergste vijand. Langzaam kreeg ik weer grip op mijn leven, nadat het zo lang radeloos stil stond. Maar de oorlog in de Oekraïne rijt alle oude wonden open. Is dan alles voor niks geweest?

Verwoestend effect

Nog natrillend loop ik naar de keuken en zet een kop thee. Bizar. De geschiedenis herhaalt zich in de Oekraïne, maar leren we hier ook iets uit? Dringt het wel door dat verkrachting als wapen in oorlogssituaties wordt ingezet? Zijn we ons bewust van de verwoestende effecten van verkrachting als wapen? In wat voor een wereld leven wij?

Ingrid de Groot (55) uit Deventer is wijkverpleegkundige en docent. Zij schreef de boeken Het diagnosetraject-Een voortdurend gevecht (2017) en Witte Raaf-De eenzaamheid van een onbegrepen ziekte (2021)

