Verleg die Lelylijn, anders gaat de kemphaan eraan onderdoor

In het opinieartikel van Wim van Wegen van D66 en Dirk Pool van de VVD (de Stentor 13-03) beweren zij ten onrechte dat de aanleg van de Lelylijn geen schade zou veroorzaken aan natuurwaarden. Dit is bij de huidige ontwerpschetsen volstrekt onjuist .

Uiteraard heeft de lijn grote voordelen wanneer er minder verkeer over de snelweg hoeft te rijden en men in het noorden beter de mogelijkheid krijgt om op een duurzame wijze naar het westen te reizen. Ik ben dan ook geen tegenstander van de Lelylijn ansich.

Wel ben ik verontwaardigd over de plannen om de lijn door Van Oordt’s Mersken aan te leggen, een Europees beschermd Natura 2000-gebied waar behalve zeldzame vegetatietypen zoals blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden ook de sterk bedreigde kemphaan nog bijna jaarlijks tot broeden komt. Ook over de aanleg door Natura 2000-gebied de Rottige Meente zijn terechte zorgen geuit door derden. De ondersoort van de grote vuurvlinder die hier leeft komt bijvoorbeeld op heel de aarde nergens anders nog voor.

Daarnaast mag ook het indirecte risico op verstedelijking van Noord-Nederland niet worden onderschat. Een betere verbinding met het westen leidt tot een beter vestigingsklimaat voor bedrijven waardoor het risico bestaat dat de bevolking van Noord-Nederland explosief toeneemt, een zeer zorgelijke ontwikkeling vanuit ecologisch oogpunt. Men spreekt over een schokkende toename van de bevolking met 74.000 mensen in Heerenveen en Drachten bij elkaar.

Heroverweging geen overbodige luxe

Een heroverweging van de plannen is dus beslist geen overbodige luxe. Wanneer hier duidelijke en concrete plannen voor komen die schade aan de kwetsbare ecosystemen kunnen uitsluiten, ben ik zeker voorstander van de Lelylijn.

De genoemde ondertunneling onder het gebied zou wellicht een oplossing kunnen bieden, mits goed wordt onderzocht wat de effecten op het grondwater en daarmee de rest van het gebied zijn. Ook kan het mogelijk een oplossing bieden als de treinverbinding via Nij Beets en Boornbergum komt te liggen en bij Kortehemmen weer aantakt op het huidige geplande tracé. Daarnaast is een goed aangestuurd plan nodig om ernstige verstedelijking te voorkomen, bijvoorbeeld door een limiet te stellen aan de oppervlakte te bebouwen grond en voornamelijk met hoogbouw binnen de kernen te werken. Ook kan juist het omleggen van het tracé langs dorpen die te kampen hebben met krimp ervoor zorgen dat de problematiek daar afneemt en de bevolkingstoename beter wordt verdeeld over de provincie.

Verder wil ik de bewering ontkrachten dat de dieren in Van Oordt’s Mersken gewend zouden zijn aan de geluidshinder van de A7. Aan beide zijden van de A7 broeden langs de snelweg significant minder weidevogels. Dat heeft twee oorzaken: geluidshinder en predatiedruk. Uit de literatuur is bekend dat weidevogels vrijwel altijd minder aanwezig zijn in de 150 meter langs snelwegen dan in rustiger graslanden. Tevens is bekend dat een Intercity-spoorlijn een vergelijkbaar effect heeft. Predatiedruk, ofwel last van roofdieren, heeft te maken met het droge wallichaam met opgaande begroeiing waarop de snelweg is gebouwd. Roofdieren zoals steenmarters en vossen, die van nature alleen op de hoger gelegen zandgronden van het natuurgebied voorkomen, vestigen zich in het wallichaam en eten in het broedseizoen de eieren en kuikens van de weidevogels op.

Doelen niet gehaald

Uit het onderzoek waar Van Wegen en Pool naar verwijzen zou blijken dat de aanleg van de A7 geen significante effecten heeft gehad op soorten en habitattypen in Van Oordt’s Mersken. Maar voor de Vogelrichtlijn voor het paapje en de kemphaan waarvoor het gebied is aangewezen, worden de doelen niet gehaald. Dit betekent dat ieder verlies van broedbiotoop, zoals zeer zeker plaatsvindt wanneer het geplande tracé van de Lelylijn wordt aangelegd, onherroepelijk leidt tot significante schade aan de Natura2000-doelen. Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijk plan door de wettelijk verplichte voortoets heenkomt.

En zelfs al zou het er wel doorheenkomen, doe ik een moreel beroep op alle betrokkenen. In Nederland broeden nog slechts vijftien tot dertig paartjes kemphaan en er zijn in het land nog twee natuurgebieden over waar geregeld meer dan een tot drie broedpaar­tjes kemphaan zitten: Van Oordt’s Mersken is een van die twee . Ik roep dan ook nog steeds iedereen op om de petitie Red het Beekdal, stop de Lelylijn te tekenen.

Thijs Willems is derdejaarsstudent Bos- en Natuurbeheer in Wageningen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.