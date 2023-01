‘Vernatting verhoogt kans op muggenplaag en mislukte natuur’

JOUW MENING Stelling | Hondenbe­las­ting is achter­haald, schaf haar helemaal af

De hondenbelasting staat in Apeldoorn ter discussie omdat de inkomsten hoger zijn dan aanwijsbare uitgaven voor hondenvoorzieningen. Veel gemeenten schaften de hondenbelasting al af ‘omdat het niet meer van deze tijd is, de handhaving te complex is, dan wel de kosten niet opwegen tegen de inkomsten.’

13 januari