Voor mijn 2-jarige dochtertje is het normaal geworden dat kinderboerderijen dichtzitten

Ook voor de allerkleinsten is deze coronaperiode een periode van ‘afzien’. Dit werd voor mijn peutertje realiteit toen haar favoriete kinderboerderij de deuren sloot. Eerder waren wij wekelijks te vinden in de speeltuin van de kinderboerderij, maar vorig jaar ging het hek dicht. Huilend en krijsend reed ze er in haar buggy voorbij. Inmiddels weet ze het: ‘peeltuin dicht’, zegt ze als wij er voorbij rijden of lopen. Het is normaal geworden dat kinderboerderijen dichtzitten.