‘Voor mijn zoon gaat de vlag helaas nog niet uit’

JOUW MENING Stelling | Te bloot? Leerlingen mogen naar school dragen wat ze willen

18 juni Een Amersfoortse school vraagt ouders erop te letten dat hun kind met deze warmte in gepaste kleding naar school komt. ‘Dit houdt in: géén blote buiken en alleen broeken of rokjes met een lengte waarbij er geen ongepaste opmerkingen over gemaakt kunnen worden’, staat in een brief aan de ouders.