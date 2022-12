Vredesonderhandelaar: ‘Vrede lijkt ver weg maar houd hoop’

OPINIEVrede lijkt ver weg deze kerst. Er is oorlog in Oekraïne maar er heerst ook geweld in Jemen, Congo, Iran en Afghanistan. Je kan er moedeloos van worden. Maar aan de meeste gewapende conflicten komt een eind, zegt Fleur Ravensbergen die onderhandelt over ontwapening van extreme groeperingen. ‘Het belangrijkste is hoop houden en volharden.’