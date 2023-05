Vrijheid begint bij jezelf met het kiezen vanuit een zuiver geweten

GastschrijversIn de eerste week van mei mochten we, zoals elk jaar, onze vrijheid weer gedenken. Maar zijn we ook werkelijk vrij? En wat betekent die vrijheid als alles wat we zeggen of doen gevoed wordt door angst of schaamte? Wat betekent die vrijheid, als onze vrijheid de ónvrijheid wordt van een ander?