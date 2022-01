‘Vrijheid brokkelt af door 2G waardoor mensen zich niet meer thuis voelen’

We leven in een bijzondere tijdgeest. De klokken slaan bijna dertien uur. Hopelijk zal ‘het heersen’, door de overheid, plaatsmaken voor ‘het dienen’ van de bevolking. De verwachting dat dit binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden heb ik (nog) niet. De vragen die mij bezighouden zijn; hoe kan de samenleving gevormd worden zodat mensen met een verschillende ‘vaccinatiestatus’ ((g)een, twee, drie of keer gevaccineerd) daadwerkelijk vreedzaam en harmonieus samenleven. Daarbij antwoord te geven op de vraag welke invloed ons moreel kompas heeft op de invulling van het recht op vrijheid en het gelijkheidsbeginsel.