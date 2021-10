Waar is de naastenliefde voor de ongevaccineerde?

Gastschrijvers Weleens van 4711 gehoord?

In de kelder staan nog restjes schoonmaakmiddel. Selecteren en weggooien, denk ik. Ik pak een flacon en draai automatisch de dop eraf. De geur brengt me meteen terug in de tijd. Ik zie mezelf in het klaslokaal van de school waar ik werkte. Het is bijna zomervakantie. De ramen staan open, op de grond handdoeken met daarop materialen, schoongemaakt door behulpzame ouders.

16 oktober