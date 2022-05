Schrijven voor een erkend medium over bijzonderheden in het alledaagse leven is voor veel mensen een droom. De Stentor biedt dit podium aan gastschrijvers. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren .

Gefileerd

Misschien herkent u dat wel, mijn dochter van vijf zit de laatste tijd in de ‘ik-vertel-alles-door-fase’. Dit is een, wat mij betreft, zeer gevreesde fase. Voor iedereen binnen ons gezin overigens. Iedereen in huize van Vilsteren loopt op haar teentjes en heeft zijn dekking hoog. Er hoeft maar iets te gebeuren of iemand wordt gefileerd. Onterecht of niet, je wordt gewoon gelyncht. Mijn dochter, ze woked iedereen erbij. Niemand blijft gespaard. Waar woke is, is vuur! Dat gaat voor haar zeker op.

Snitched

Hoe heerlijk zou het zijn als er weer eens een foutje gemaakt mag worden, zonder dat er een of andere Saar om de hoek meekijkt, je direct snitched en met een kudde medestanders hoog van de toren gaat blazen. Zo erg hard blazen dat ‘het’ wat er daadwerkelijk toe doet op de achtergrond wordt verstompt, omdat schreeuwers nou eenmaal meer de aandacht op zich weten te vestigen. Gelukkig hebben we de woke van Saar de kop in weten te drukken. Stel je voor, ze wordt ouder en gaat alleen maar wijzend door het leven, als twitteraar, talkshowhost, of in de politiek. Daar wordt toch niemand gelukkig van? Voor Saar geen medestanders binnen ons gezin. Ze krijgt bij ons, als SCHREEUWSTER, eventjes GEEN ZENDTIJD, alleen als het er echt toe doet. De rust is enigszins wedergekeerd, al heb ik me wel bedacht, het gefriemel in mijn voorgevel laat ik voortaan achterwege, althans, in het openbaar.